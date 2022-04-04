Австрия не поддерживает санкции против российского газа

Данную меру Вена считает неразумной

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в понедельник. что его страна не рассматривает запрет импорта российского газа.

"Не только Австрия, но и Германия, Румыния, Болгария и другие страны зависят от российского газа", - уточнил политик в эфире канала "Пульс-24".

Данную меру Нехаммер назвал неразумной. Как подчеркнул канцлер, больше вреда получат те, кто введет санкции.

"Санкции должны затрагивать тех, против кого они нацелены", - заключил политик.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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