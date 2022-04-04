Авиация ВКС России за день поразила 17 военных целей на Украине

В районе населенного пункта Северодонецк сбиты два беспилотных летательных аппарата

Как сообщили в понедельник в российском Министерстве обороны, ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили 394 беспилотника, 212 установок РСЗО и 1948 танков.

Уточняется, что в течение дня авиация ВКС России поразила 17 военных целей Украины. Это в том числе узел связи и два командных пункта.

Кроме того, в течение дня российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата. Это произошло в районе населенного пункта Северодонецк.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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