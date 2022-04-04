Васильев прокомментировал поправки в закон о ветеранах

По мнению главы фракции ЕР, признание участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий было необходимо

Правительство с 9 апреля снимает коронавирусные ограничения на регулярные и чартерные полеты между Россией и десятками стран. Об этом Михаил Мишустин сообщил на встрече с депутатами фракции "Единая Россия". Консультации прошли в преддверии ежегодного отчета кабинета министров в Госдуме.

"Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие. А теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства. Конечно, по-прежнему мы будем поддерживать и наш внутренний туризм, о чем мы с вами постоянно и активно говорим в рамках национального проекта по туризму. Инвесторы, которые станут вкладывать в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заемных средств", - сказал премьер Михаил Мишустин.

На встрече с депутатами также говорили об упрощенных правилах госзакупок лекарств и порядке их регистрации. Не понадобятся больше и заявления для получения пенсии по инвалидности - они будут назначаться автоматически. Глава правительства отметил, что министры и партия парламентского большинства работают совместно в ежедневном режиме и наладили полезное и эффективное сотрудничество.

"Сегодня в условиях санкционного давления мы продолжаем работать в режиме оперативного штаба, что позволяет быстро и, как того требует ситуация, быстро принимать законодательные решения. Хотелось бы сказать о поправках в закон о ветеранах. Это то, что мы должны были сделать для наших защитников, которые выполняют свой долг на Украине. Наша поддержка и слова благодарности. Признание участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий дает им право получения целого пакета социальной поддержки", - заявил Владимир Васильев, глава фракции ЕР в ГД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"