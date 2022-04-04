"Больше реализма": Лавров об изменениях в позиции Киева

Украина осознала, что о вступлении в НАТО следует забыть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле Москва увидела больше реализма в позиции Киева.

"Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть", - цитирует главу МИД РИА "Новости".

При этом министр заметил, что больше реализма проявляется и в отношении статуса Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Теперь необходимо, чтобы это понимание нашло отражение в договоре, заключил Лавров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР.

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