В Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине

Наступление на позиции ВСУ развивают группировки войск ЛНР

Российские ВС поразили ещё 17 объектов украинской армии, сообщают в нашем Минобороны. Среди прочего уничтожены несколько крупных складов боеприпасов и хранилище топлива. Средствами ПВО в воздухе сбито два беспилотника. Наступление на позиции киевских силовиков развивают группировки войск ЛНР. Им удалось продвинуться на два километра и блокировать три населённых пункта: Новотошковское, Боровское и Метёлкино.

Вертолёт Ка-52 "Аллигатор". Всего одной ракеты достаточно, чтобы бронетехника противника разлетелась на куски.

Во время специальной военной операции по защите Донбасса высокую надёжность демонстрирует и самоходный зенитный пушечно-ракетный "Панцирь". Радары комплекса способны уловить цель на расстоянии до 100 километров. По крупным объектам стреляет высокоточными и маневренными ракетами.

Чтобы перейти в боевой режим, подразделению необходимо всего лишь 10 секунд. Комплекс полностью контролирует небо над позициями российских военных. Помогая солдатам продвигаться дальше вглубь. За сутки ВС уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады Украины в районе города Лисичанска. Удары наносятся по складам с оружием, военной техникой и боеприпасами. Ещё одной целью стал аэродром в пригороде Николаева.

"Подразделения ЛНР продолжают наступление на подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины. Продвинулись на глубину 2 километра и блокируют населённые пункты Новоташковское, Боровское, Метёлкино", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Наступление продолжается и на донецком направлении. Группировка войск ДНР захватила укреплённый район и освободила село Новобахмутовка.

"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста, 1 танк, 2 БМП, одну бронированную машину, 2 грузовых транспортных средства и полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения. Захвачена одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 2 БМП. 12 военнослужащих 54, 56 и 25 бригад добровольно сложили оружие", - заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

О бесчинствах националистических группировок в Мариуполе рассказывают местные жители. Эти кадры не покажут в западной прессе. Ведь женщина говорит совсем другую версию событий (см. видео репортажа). Не расскажут и о том, как киевский режим обращается с военнопленными. Страны Европы по сути закрыли глаза на полное игнорирование Украиной Женевской конвенции. Освобождённые российские солдаты рассказывают: над ними издевались.

"Мне завязали скотчем руки, начали поднимать, спросили, куда я ранен. Я сказал, что в левое бедро. Мне туда прилетело с ноги", - рассказал Максим.

"Их постоянно били и не давали им спать. Можно было ночью услышать: "Лётчики, вы спите?" и они заставляли их отвечать: "Не спим - небо сторожим!" И говорили, что если лётчики вернутся в Россию, то только инвалидами!" - сказал Андрей.

Нет в западных публикациях и информации о том, что украинские боевики, убегая из Мариуполя, минировали жилые районы. Понимая, что в первую очередь пострадать могут не военные, а как раз мирные жители.

Александра Сергомасова, Юлия Олейник. "ТВ Центр".

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