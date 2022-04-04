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Новое заседание СБ ООН по Украине назначили на 5 апреля

21:16
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Оно начнется в 17:00 по Москве

Заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине состоится 5 апреля в 17:00 по Москве, передает ТАСС.

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Ранее Россия запросила отдельное заседание по ситуации в Буче на понедельник, а после отказа направила повторный запрос.

"Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом. Они ссылаются на то, что завтра они сами запланировали рассмотрение ситуации на Украине во всех ее аспектах", - прокомментировал ситуацию глава российского МИД Сергей Лавров.

Он добавил, что Запад попытается "растворить этот фейк в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса".

Ранее Минобороны Украины и местные СМИ распространили фото и видео из города Буча, где вдоль дороги лежат тела погибших. Россия официально отвергает все обвинения в причастности к убийствам гражданских лиц.

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