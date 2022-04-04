США рассчитывают на выработку договора на смену СНВ-3

Но время для диалога, по мнению Вашингтона, сейчас не подходящее

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что из-за ситуации на Украине Вашингтон не может в настоящий момент поддерживать диалог с Москвой.

"Заинтересованность никуда не делась. У нас все еще есть важные вопросы, которые нужно решить, в числе которых другой договор о сокращении стратегических вооружений", - уточнила при этом спикер (цитата по ТАСС).

Она также выразила надежду, что время для диалога еще придет.

СНВ-3 был официально продлен на пять лет 5 февраля 2021 года. Согласно документу, США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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