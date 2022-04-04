Канада вводит санкции против "приближенных" к руководству России

Под ограничения попали и девять физлиц из Белоруссии
Канада вводит дополнительные санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии из-за ситуации на Украине.
"Эти люди являются приближенными руководителей России и Белоруссии", - передает "Интерфакс" сообщение пресс-службы канадского правительства.
Там добавили, что продолжат поддерживать Украину и ее народ.
Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что в вопросе новых ограничений речь идет, в частности, об "олигархах и компаниях".
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"