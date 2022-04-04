Канада вводит санкции против "приближенных" к руководству России

Под ограничения попали и девять физлиц из Белоруссии

Канада вводит дополнительные санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии из-за ситуации на Украине.

"Эти люди являются приближенными руководителей России и Белоруссии", - передает "Интерфакс" сообщение пресс-службы канадского правительства.

Там добавили, что продолжат поддерживать Украину и ее народ.

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что в вопросе новых ограничений речь идет, в частности, об "олигархах и компаниях".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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