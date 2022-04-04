ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Канада вводит санкции против "приближенных" к руководству России

22:15
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Под ограничения попали и девять физлиц из Белоруссии

Канада вводит дополнительные санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Британия и Франция усилят антироссийские санкции после публикаций о Буче
Австрия не поддерживает санкции против российского газа

"Эти люди являются приближенными руководителей России и Белоруссии", - передает "Интерфакс" сообщение пресс-службы канадского правительства.

Там добавили, что продолжат поддерживать Украину и ее народ.

Ранее глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что в вопросе новых ограничений речь идет, в частности, об "олигархах и компаниях".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаг Канады
Флаг Канады
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.