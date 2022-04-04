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Националисты сорвали гуманитарную акцию в Мариуполе

22:35
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Об этом сообщили в Минобороны России

В Минобороны сообщили, что украинские националисты сорвали гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя и иностранцев.

"Оставшиеся в Мариуполе боевики националистических формирований в течение всего заявленного украинской стороной периода действия "режима тишины" вели интенсивный беспорядочный огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по гуманитарному коридору", - рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Россия продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

В частности, в Сумской области в Свято-Дмитриевском монастыре боевики батальона территориальной обороны под угрозой физической расправы заставили священнослужителей полностью освободить здание. В помещениях монастыря оборудован опорный пункт, а на территории размещено тяжелое вооружение (РСЗО "Град", гаубицы Д-30).

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