Со странным заявлением выступил министр культуры Польши Петр Глиньский

Культуру надо отменить. Не всю, конечно, а только русскую. Причем, классическую. Министр культуры Польши Петр Глиньский подключился к борьбе со всем русским миром.

Мы имеем дело со страной, которая сошла с ума, жалуется министр. Кто тут с ума сошел, вопрос дискуссионный. Точнее, даже обсуждать нечего. Как в народе говорят, у пана Глинского кукушка явно набекрень, но предложение конкретное, даже списочек предоставил, кого он запретить хочет. Российский балет, грозное оружие. Пушкина и Чехова точно запретить, враги. Ансамбль имени Александрова срочно под запрет. Для такого деятеля культуры само слово "русский" - слово враждебное, опасное и ничего русского в просвещенной Европе не может быть! Кроме газа, нефти, металла, зерна и так далее.

Сколько раз в гробу перевернулся французский живописец Эдгар Дега, когда в Лондоне в Национальной галерее переименовали его картину "Русские танцовщицы". Вопрос, какие же эти это теперь танцовщицы? Правильно, теперь картина называется "Украинские танцовщицы".

Может быть, теперь Эдгару Дега сочинят украинскую биографию. Автора, понятно, не спросили, но выслужились перед застрельщиками антирусской политической повестки. Валерия Гергиева изгоняют из европейского оркестра, из концертных афиш вычеркивают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Запрет на русских писателей ширится. Все это, кажется, уже было в нацистской Германии 80 с лишним лет назад. Современная Европа возрождает традиции.

Но даже в Европе есть люди, которые не стремятся принять участие в этой шизофренической антироссийской истерике. Президент Сербии Александр Вучич, например.

"Я гарантирую, что в Сербии никогда не исключат Достоевского из школьной программы, так как он значительнее всех писателей в мире вместе взятых. Никто в Сербии не исключит музыку Чайковского из оперных и театральных постановок, потому что это бессмысленно. Мы будем стараться сохранить в лучшем виде не только корректные и партнёрские, но и дружеские отношения с Российской Федерацией", - сказал он.

А польский министр с его имбецильными идеями, видимо, достоин того, чтобы остаться в истории европейской культуры как человек, пытавшийся отменить Чайковского. Хоть самому себе доказал. Что в нынешней Европе в действительности всё не так, как на самом деле.

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