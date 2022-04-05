"Факты там не имеют значения": эксперт о провокации Киева в Буче

На вопросы ответил Сергей Марков

Зачем Киеву понадобилась неуклюже организованная провокация? Была ли она инициативой украинских националистов или идею подали опытные в таких делах партнёры? Что может сделать Россия для предотвращения подобных провокаций в будущем?

Попытки Украины и её западных союзников свалить на Россию вину за события в Буче Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с гостем студии политологом Сергеем Марковым.

"Факты там вообще не имеют значения. Там имеет значение блокирование альтернативных источников информации. Имеет значение огромная жесткость подаваемых событий", - рассказал он.

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