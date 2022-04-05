Украинские военные обстреляли Донецк из "Градов"

Есть пострадавшие

Украинские военные снова обстреливают города и села Донбасса. Ночью по Донецку было выпущено 10 снарядов из системы "Град". В результате ранение получил ребенок, разрушены несколько зданий. В ЛНР за прошедшие сутки зафиксировано 9 обстрелов. Пострадала одна мирная жительница, огнем ВСУ повреждены электроподстанция и ЛЭП.

А в Мариуполе украинские националисты сорвали очередную попытку вывода из города мирных граждан, заявили в нашем Минобороны. Накануне боевики вели беспорядочный огонь из миномётов и пулемётов в направлении гуманитарного коридора, сообщает "ТВ Центр".

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