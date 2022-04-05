Минобороны показало кадры уничтожения "Байрактара" комплексом "Тор"

Зенитно-ракетный комплекс может уничтожать сразу несколько целей

Кадры, опубликованные российским Министерством обороны. Зенитно-ракетный комплекс "Тор" уничтожает беспилотник "Байрактар".

"Тор" может вести огонь прямо на марше и уничтожать сразу несколько целей. Командные расчёты комплекса выполняют задачи по контролю воздушного пространства, прикрывают наши подразделения в ходе спецоперации. За время боевого дежурства поражены десятки воздушных целей.

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