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Минобороны показало кадры уничтожения "Байрактара" комплексом "Тор"

08:51
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Зенитно-ракетный комплекс может уничтожать сразу несколько целей

Кадры, опубликованные российским Министерством обороны. Зенитно-ракетный комплекс "Тор" уничтожает беспилотник "Байрактар".

"Тор" может вести огонь прямо на марше и уничтожать сразу несколько целей. Командные расчёты комплекса выполняют задачи по контролю воздушного пространства, прикрывают наши подразделения в ходе спецоперации. За время боевого дежурства поражены десятки воздушных целей.

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