Появились новые данные о героизме российских военных на Украине

Информацию предоставило Минобороны

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали во вторник в Минобороны, передает "ТВ Центр".

Тактическая группа во главе с гвардии полковником Александром Шиповым обнаружила диверсантов, которые были хорошо вооружены, имели боевые машины и артиллерийские орудия. Несмотря на неравные силы, полковник Шипов принял решение навязать противнику бой и первым нанести удар по подразделению националистов. Все атаки диверсионной группы были отражены без потерь со стороны наших военных.

Майор Игорь Ляпунов вместе со своей саперной бригадой во время разминирования одного из освобожденных населенных пунктов вступил в бой с вражеским отрядом. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение четырех часов. С наступлением темноты националисты предприняли попытку контрнаступления. Но группа майора Ляпунова не позволила взять себя в окружение, окончательно разгромила националистов и часть из них взяла в плен.

Десантники под командованием подполковника Станислава Хохлова обеспечивали безопасность маршрута движения колонны российских войск. Обнаружив укрепления украинских радикалов, они атаковали и уничтожили их. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям подполковника Хохлова и его группы удалось добыть ценные разведданные, сорвать готовящиеся в отношении российских войск провокации и освободить населенный пункт от вооруженных нацформирований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"