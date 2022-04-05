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Reuters: США запретили России оплачивать госдолг в долларах через американские банки

08:31
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Резервы ЦБ находятся под американскими санкциями

Американские власти предприняли меры, чтобы помешать России осуществлять выплаты по внешним долговым обязательствам из средств, размещенных в американских банках. Об этом во вторник, 5 апреля, заявили в министерстве финансов США.

У России есть средства для выплаты по госдолгу
Минфин России провел выплату по госдолгу

В ведомстве напомнили, что введенные против России санкции блокируют валютные активы российского Центробанка в американской юрисдикции. Однако фактически Вашингтон допускал использование этих средств для выплат по внешним долговым обязательствам России в долларах.

Однако 4 апреля было принято решение полностью заморозить для Москвы средства в американских банках. В минфине США заявили, что цель этого шага — заставить российские власти сделать выбор, использовать другую имеющуюся валюту для погашения внешнего долга или для продолжения финансирования спецоперации на Украине, сообщает Reuters.

После введения Западом антироссийских санкций в Международном валютном фонде допустили, что Россия не сможет совершать выплаты по внешнему долгу, и отметили, что поэтому дефолт уже не кажется невероятным событием.

Однако министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия обладает механизмом, который позволяет ей при любых обстоятельствах выполнить обязательства по своим внешним долгам. 29 марта Минфин произвел выплату дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 году.

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