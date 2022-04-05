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Стало известно о тайном испытании в США гиперзвуковой ракеты

08:42
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Вашингтон не сообщал об испытаниях, чтобы не нагнетать напряженность в отношениях с Россией

США в марте провели испытания гиперзвуковой ракеты, о которых не стали сообщать широкой публике. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказали источники в оборонной сфере.
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По данным CNN, испытания прошли успешно. Ракета развила скорость более 5 Махов, набрала высоту свыше 65 тысяч футов (почти 20 км) и преодолела расстояние более 300 миль (более 482 км).

Официально об испытаниях не сообщалось. Как утверждает источник, такое решение было принято, чтобы избежать дополнительного нагнетания ситуации в отношениях с Россией.

Российские военные в ходе спецоперации по защите республик Донбасса ранее применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для ликвидации оружейного склада ВСУ.

В Пентагоне заявили, что не поняли смысла применения Россией гиперзвукового оружия на Украине, поскольку "с военной точки зрения, в этом нет большой степени практичности". Однако президент США Джо Байден отметил существенную особенность российских "Кинжалов", заявив, что эту ракету "почти невозможно остановить".

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