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В Турции связали начало спецоперации России с осадой США

08:57
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Россия оказалась вынуждена прорывать эту осаду, пишут турецкие СМИ

Специальная военная операция России по защите республик Донбасса была начата для прорыва осады, организованной с запада и юга США с помощью сил НАТО. Об этом во вторник, 5 апреля, пишут турецкие средства массовой информации.
Москва считает неприемлемым размещение НАТО в Центральной Азии

В издании Cumhuriyet уточняется, что речь идет о линии, начинающейся в Балтийском регионе, спускающейся в Западное Причерноморье, затем через Грузию на Кавказ и при определенных обстоятельствах заканчивающейся в Казахстане и Центральной Азии.

Такую же стратегию окружения дугой Соединенные Штаты реализуют в отношении Китая.

Турецкое издание предлагает рассматривать спецоперацию России с учетом американской стратегии окружения, отмечая, что в противном случае есть шанс оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной "антивоенщины".

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите республик Донбасса 24 февраля. Глава государства назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин также напомнил о 30-летних попытках договориться с НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе, однако в России сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. При этом Североатлантический альянс неуклонно расширяется и приближается к российским границам вплотную.

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