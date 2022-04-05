Россия представила в ООН доказательства постановки в Буче

Снятое Киевом видео – откровенная ложь

Правда о провокации в украинском городке Буча вскоре раскроется. Это операция под чужим флагом, которую провел киевский режим и его западные спонсоры, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее украинские власти распространили кадры, на которых, по их утверждению, запечатлены погибшие на улицах Бучи – якобы, это мирные жители города, которых убили российские военные. Владимир Зеленский назвал это "геноцидом".

Небензя напомнил, что украинское видео было снято 3 апреля. А еще 30 марта Минобороны объявило о выводе российских военных из ряда регионов, включая Бучу. Постпред России продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче. В их числе – видео с мэром города, снятое 31 марта, где тот ни словом не обмолвился об "убитых".

"В своем видео от 31 марта Анатолий Федорук представил вывод российских войск как победу украинской армии. Интересно, что он не упомянул о каких-либо массовых зверствах, телах убитых, убийствах или о чем-то подобном. Трудно представить, что мэр города забыл упомянуть о таком разрушительном сценарии", - заявил дипломат.

Показали журналистам и видео, снятое 2 апреля украинской нацгвардией, где также не видно погибших на улицах Бучи. На фото боксера Жана Беленюка, который прибыл в Бучу после того, как в город вошли украинские силовики, также не видно разбросанных вдоль дороги тел, и ни о каких зверствах спортсмен не упоминал, передает РИА Новости.

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