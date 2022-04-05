Эксперт оценил эффективность назальной вакцины от COVID-19

Переносится препарат легко

Традиционный метод вакцинации позволяет ввести в организм большую дозу препарата, при этом формируется более устойчивый иммунитет. Однако сегодня почти 90% населения России уже имеют иммунитет к коронавирусу- и в таких условиях бустерная иммунизация назальной вакциной сопоставима с инъекцией, заявил замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Вакцина очень легко переносится, прямо совсем даже практически без температурных эффектов. Собственно, та же вакцина, но единственное, что есть насадка, которая позволяет распылить", - сказал Логунов в эфире телеканала "Россия-24".

Медик пояснил, что после распыления орошаются миндалины, формируется дополнительное звено клеточного иммунитета. Логунов рассказал, что еще до появления классической прививки "Спутник V" врачи Центра протестировали неочищенный препарат на себе – и именно в назальной форме.

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