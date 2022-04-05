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Лепс, Валерия и другие звезды, которые взяли звучные псевдонимы

09:42
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Но залог успеха - не только в псевдониме

Известно, что как лодку назовёшь, так она и поплывёт. По этой причине многие артисты берут звучные псевдонимы. Некоторые примеры - в нашем тексте.

Григорий Лепс

Элитная недвижимость  в Москве и Подмосковье, ювелирка, караоке, ресторан, есть даже баклажанная икра, подписанная четырьмя буквами "Лепс". Певец может себе позволить очень дорогое хобби: он уже много лет коллекционирует иконы и не жалеет деньги  на редкие экземпляры.

 

Григорий Викторович Лепсвиридзе - певец исключительно не только в плане таланта и гонораров. Подписаться под творчеством  собственным именем, в случае Лепса он для удобства сократил свою фамилию, в российском шоу-бизнесе может далеко не каждый.

"Да, спьяну и не выговоришь. Поэтому публика в ресторане, он же в ресторане работал, наверное, с трудом эту фамилию произносила. В итоге решили укоротить до Лепса", - говорит музыкальный критик Сергей Соседов.

Лепс теперь если и споёт в ресторане, то только в своём собственном.

"Смотрите, Григорий Лепс  не занимается бизнесом. Григорий Лепс, как умный человек, а Гриша умный человек, даёт своё имя, входит своим именем в долю. Ну, например, "Подворье Григория Лепса". Или очки Григория Лепса", - говорит бизнесмен Андрей Ковалев.

Данко

А вот у Александра Фадеева с бизнесом на собственном имени в своё время возникли серьёзные проблемы.

"Меня зовут Данко, это я, легенда русского рока", - говорит Фадеев.

 

Звучный псевдоним певцу придумал его тогдашний продюсер. В марте Александру Фадееву исполнилось 53. Пора бы и поберечь сердце.

"Для шоу-бизнеса неправильный на самом деле псевдоним. Надо было назвать, например, Банко. Деньги Забиранко. Что-то было бы круче", - считает Фадеев.

Он редко даёт концерты, живёт в Ялте, а своим сценическим псевдонимом Данко несколько лет назад поделился с бизнес-партнёрами, зарегистрировав компанию по производству колбасы, но стать мясным королём у певца не вышло.

"Людям помогаешь,  тратишь на них время, карьеру, деньги, жертвуешь всем, а они потом, как в легенде про Данко, берут твоё сердце, и как окурок, тушат, чтобы не воняло, после того как получили", - жалуется он.

Влад Сташевский

Кто знает товароведа Владислава Твердохлебова? Родня и однокурсники. Другое дело, Влад Сташевский. Сменить фамилию певцу посоветовал его продюсер, великий и ужасный Юрий Айзеншпис. По сути, он же и сделал из Сташевского суперзвезду. Но ярко гореть звезде было суждено недолго.

 

"Влад Сташевский настолько поверил в собственное величие, что когда они разошлись с Юрой, его спросили: "Влад, ну как же вы теперь из Юрия Айзеншписа?" - он на полном серьёзе ответил прессе, пресса потом не могла успокоиться, месяц, наверное, хохотала: "Ну Бог дал голос - не пропаду", - рассказывает музыкальный критики Артур Гаспарян.

Авраам Руссо

В 00-е сразу  после переезда в Россию Абрахан Жанович Ипджян сменил не только имидж и репертуар, но и имя, став Авраамом Руссо.

 

"Ха-ха. Я ничего не скрываю. Абсолютно моя жизнь, как на ладони", - говорит Руссо.

Руссо - фамилия его матери. Авраам взял её для благозвучия сразу после переезда в Москву. Несмотря на то, что певец свободно владеет 13-ю языками, по-настоящему большого успеха он добился только в России.

"У меня до 16 лет, допустим, не было в мыслях, я не знал, что такое микрофон. И очень резко, очень редко вся жизнь изменилась", - говорит он.

Витас

Родившийся в латвийском Даугавпилсе Виталий Грачёв школу заканчивал в Одессе. Но в России и в Китае, где певец получил звание Народного артиста, он куда более известен как Витас.

 

"Ну это вот тот самый случай, когда повезло, что его настоящее имя Витас... У него имя, отчество Виталий Владосович. Владос папа. В Прибалтике имя Витас - то так же, как у нас Серёжа или в моё время Иван", - говорит продюсер Сергей Пудовкин.

Андрей Губин

А вот в истории Андрея Губина куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

"Ну там много было разных исходящих. Там в своё время мне помогал отец вначале карьеры, да-да, и мы много куда тыкались, я встречался с разными продюсерами", - вспоминает Губин.

 

О том, что в детстве он носил фамилию Клементьев, теперь могут вспомнить только его самые близкие родственники, которых у Андрея осталось немного.

В апреле Губину исполнится 47. Фамилию Клементьев Андрею дал первый муж его матери, который не являлся биологическим отцом ребёнка. А вот настоящий папа, Виктор Губин, всегда был рядом с сыном.

Маша Распутина

Давно перекочевал в паспорт и сценический псевдоним Маши Распутиной.

 

"Поёт Маша Распутина", а не "Поёт Алла Агеева". Хотя, может быть, Алла Агеева тоже было бы звучно. Но уже есть одна Алла. Поэтому певицы с именем Алла, но не Пугачёва, уже не будут иметь большого успеха", - считает критик Сергей Соседов..

Валерия

Никто сегодня не называет Аллой и певицу Валерию. Мать троих детей привыкла думать о будущем, хотя и о прошлом не забывает.

 

"Забывать, как призывают психологи, очень сложно. Мы же амнезией не страдаем, все нормальные люди, у нас есть память, мы помним, что с нами было в прошлом. Но не цепляться за своё прошлое и внутренне отпускать", - говорит Валерия.

Все мы, конечно, помним о том, что как лодку назовёшь, так она и поплывёт. Но звёздам шоу-бизнеса всё-таки не стоит забывать, залог успеха не только и не столько в благозвучном псевдониме, сколько как и кем спето.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

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