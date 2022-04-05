МИД Германии исключил эмбарго на поставки газа из России

Подобный шаг не повлиял бы на ситуацию на Украине, считает Берлин

Введение полного эмбарго на поставки российского газа не повлияло бы на ситуацию вокруг Украины. Такое мнение во вторник, 5 апреля, высказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Политик отметила, что запрет импорта газа из России повлек бы за собой существенный рост цен на голубое топливо.

При этом Берлин совместно с европейскими партнерами намерен обсудить тему сокращения зависимости от российского газа, сообщает Die Welt.

8 марта власти США объявили о введении эмбарго на поставки российских энергоносителей за некоторыми исключениями. В Европе на такой шаг не пошли, признавая сильную зависимость от поставок энергетических ресурсов из России.

При этом Еврокомиссия разработала схему сокращения энергозависимости от России, однако план требует реализации на протяжении нескольких лет.

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