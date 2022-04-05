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Глава Южной Осетии раскрыл детали плана по вхождению в состав России

09:47
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Для этого потребуется не один референдум, заявил Анатолий Бибилов

Южной Осетии пора вернуться домой — в состав Российской Федерации, как это в 2014 году сделал Крым. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.
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По словам Бибилова, для начала процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России власти Южной Осетии должны обратиться в Верховный суд. После этого начнется подготовка к народному волеизъявлению и будет назначена его дата.

При этом может потребоваться не один референдум, отметил политик. Сначала необходим плебисцит относительно самого факта вхождения в состав России, затем — еще один по вопросу объединения с Северной Осетией.

Необходимые юридические шаги будут предприняты в ближайшее время, будет дано "такое четкое понимание недвусмысленности и серьезности намерений Республики Южная Осетия войти в состав Российской Федерации", заявил Бибилов.

Глава республики выразил уверенность в том, что решение о вхождении в состав России поддержит подавляющее большинство жителей Южной Осетии. Он также отметил, что поддержку этому решению уже выразили ведущие российские политики, сообщает РИА Новости.

Ранее Анатолий Бибилов заявил, что "Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания".

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