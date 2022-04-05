Кабмин сократил сроки регистрации лекарств

Это позволит избежать дефицита препаратов

Постановление об упрощении процедуры государственной регистрации медицинских изделий подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В правительстве подчеркивают, что это позволит избежать дефицита препаратов.

"Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий, ввезенных из-за границы или произведенных в России, на рынок. Упрощенная процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Поясняется, что для некоторых препаратов срок регистрации будет сокращен с 50 до 22 рабочих дней. Регистрация других медицинских изделий займет и того меньше времени - до 5 рабочих дней. Перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия.

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