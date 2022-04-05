Небензя рассказал о позоре британской дипломатии

Лондон отказался созвать Совбез ООН по Буче

Беспрецедентный случай и позор британской дипломатии. Так наш постпред при ООН Василий Небензя охарактеризовал отказ созвать заседание Совета безопасности для обсуждения вопиющей провокации в Буче. Председатель обязан организовать встречу в течение суток после получения запроса - так написано в уставе организации. Но Запад готов пойти на всё, чтобы не видеть очевидные доказательства инсценировки. Впрочем, голоса здравого смысла всё-таки пробиваются в зарубежный эфир.

Две попытки России созвать Совет Безопасности ООН по поводу ситуации в Буче разбивались о противодействие Британии, которая председательствует в этом месяце. Российский дипломат Василий Небензя назвал позицию Лондона немыслимой и невообразимой.

"Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентным злоупотреблением со стороны Великобритании. Это демонстрирует слабость западных делегаций, вынужденных использовать уловки, чтоб заглушить наш голос. Это позор британской дипломатии. У нас есть фактические доказательства нашей точки зрения. Мы собираемся как можно скорее представить их в Совете Безопасности. Международное сообщество было введено в заблуждение Киевом и его западными спонсорами", - заявил Небензя.

Постпред Великобритании сообщила журналистам, что сейчас важно тщательно и осторожно собирать доказательства инцидента в Буче. Участники брифинга заметили, что самой Барбаре Вудворт неплохо бы выучить название украинского города.

На внеплановой пресс-конференции Василий Небензя показал видеозаписи, из которых следует, что представленное Киевом видео носит постановочный характер. Он пообещал сегодня представить новые доказательства.

"Позвольте показать вам фото Жана Беленюка, депутата Верховной Рады. Судя по его постам в соцсетях, он посетил Бучу после того, как украинские войска вошли в город. Как видите, он тоже улыбается. Он радостный. В своих постах не упоминает никаких мёртвых тел – ни слова об этом", - рассказал Василий Небензя.

Вероятно, сама того не желая, разоблачения циничной постановки делает украинская сторона. Вот советник главы МВД Антон Геращенко записывает видео из Бучи. За его спиной проносят тело мужчины с белой повязкой – это отличительный знак российских военных и тех, кто с ними сотрудничал. А значит, де факто враг киевского режима. В самой Америке звучат версии, что мирные жители могли погибнуть и в ходе артобстрела, предварявшего вход в город отрядов ВСУ. Такую версию озвучил бывший инспектор ООН Скотт Риттер.

"Полагаю, одна из причин, почему Запад не афиширует, что Бучу обстреливали как раз силы украинского правительства, заключается в том, что есть вероятность того, что эти мёртвые гражданские лица погибли от рук украинских сил, а они не хотят, чтобы это всплыло, ведь это неудобно для продвигаемых ими установок о "бесчестной России", - заявил он.

Непопулярное для западной аудитории мнение о происходящих на Украине событиях в эфире CNN озвучил бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок.

"Во-первых, мы точно не знаем, что на самом деле произошло в Буче, а, во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва. Дело в том, что украинцам необходимо заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена их военно-морская база. Потому что создание из России - ядерной державы, эквивалентной США - страны-изгоя, точно не входит в наши с вами интересы", - отметил Мэтлок.

На условиях анонимности сотрудник Пентагона сообщил агентству "Рейтер" о том, что не может назвать конкретного виновного в этих событиях. Но Вашингтон виновного назначил заранее – это Москва. И вот постпред США в ООН демонстративно прерывает визит в Румынию, перед этим заявляет о намерении добиться отстранения России из состава Совета ООН по правам человека.

Теперь заседание Совбеза ООН с двухдневной задержкой все же назначено – формально по инициативе Лондона. Оно пройдет во вторник в 17:00 по Москве.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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