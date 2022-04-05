Командир ЗРК "Тор" рассказал о работе расчета в ходе спецоперации

Украинские беспилотники уничтожаются

Украина готовит очередную провокацию. На этот раз - в селе Мощун Киевской области. Постановочную съёмку с якобы убитыми мирными жителями должны растиражировать западные СМИ. Аналогичные инсценировки организованы в Сумах, Конотопе и других городах. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, за минувшую ночь в зоне проведения спецоперации наша авиация уничтожила 134 военных объекта.

Всего 10 секунд после залпа зенитно-ракетного комплекса "Тор" - и еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожен.

"Я служу на данном комплексе, который является самым современным, самым универсальным, который готов сбивать любые летательные аппараты. Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. 11 беспилотных летательных аппаратов сбито различного типа, семь из которых "Байрактар", - рассказал командир расчета ЗРК "Тор".

Беспилотники украинские военные используют постоянно как в разведывательных целях, так и для заброски в населенные пункты боеприпасов, в том числе запрещенных. Улицы города Попасное, который сейчас освобождают подразделения Народной милиции ЛНР, буквально усеяны противопехотными фугасными минами "Лепестками".

Тактика украинских националистов остается прежней - огневые позиции они оборудуют в жилых домах, а отступая, разрушают их. Минувшей ночью ВСУ в очередной раз обстреляли окраины Донецка. Особенно сильный удар пришелся на Петровский район города. Разрушены три здания, семь человек ранены.

В Национальном центре управления обороной России сообщили, что, руководствуясь принципами международного гуманитарного права и учитывая обращения иностранных государств, наша страна продолжает мероприятия по эвакуации мирных жителей из опасных районов. Ежедневно в 10 часов утра открываются гуманитарные коридоры на Харьковском и Мариупольском направлениях. В свою очередь украинская стороны за минувшие сутки ни одного из заявленных гумкоридоров на запорожском и донецком направлениях не предоставила. Продолжает Россия и оказание гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий.

Жителям населенных пунктов Шиповатое и Хатнее Харьковской области наши военные привезли более 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Полки в местных населенных пунктах практически пусты, а из небогатого ассортимента люди почти ничего купить не могут - нет денег.

По решению российского правительства жителям освобожденных территорий Украины выплачивают единовременные денежные пособия. Работу в местных администрациях организовали подразделения МЧС. Продукты и деньги инвалидам и пожилым людям по заявкам привозят на дом.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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