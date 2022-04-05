Госдума рассматривает ряд важных законов

Депутаты обсуждают, в частности, поправки в бюджетный кодекс

Поддержка финансовой стабильности регионов, обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса и помощь предпринимателям в условиях санкций. Ряд важнейших поправок в бюджетный кодекс во вторник рассматривает Госдума. В центре внимания депутатов также президентский закон "О гражданстве" и укрепление связей с республиками Донбасса.

В центре внимание российского парламента вот уже которую неделю по-прежнему спецоперация по защите Донбасса и все, что с ней связано. Совет Государственной Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик. То есть сотрудничество выходит на иной уровень. Кстати, один из депутатов нашей Думы Адам Делимханов вместе с росгвардейцами из Чеченской Республики с начала специальной военной операции находится в Донбассе, сейчас — в Мариуполе. Принимает личное участие в освобождении города от нацистов.

Ну а парламент сегодня рассматривает в первом чтении вопрос, который, в том числе, коснется и беженцев из Украины. Речь идет о президентском законе о гражданстве. Он был внесен в Госдуму еще в конце декабря. Но, учитывая стремительно меняющуюся внешнеполитическую ситуацию, между первым и вторым чтением законопроект ждет доработка. Документ в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство Российской Федерации более чем для 20 категорий лиц. Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы.

В повестку заседания на вторник также вошли законопроекты с изменениями в бюджетный кодекс для поддержания финансовой стабильности бюджетов регионов, а также об обеспечении устойчивой работы транспортного комплекса и поддержки предпринимателей в условиях внешнего санкционного давления. По инициативе "Единой России" парламент рассмотрит законопроект о бесплатной поставке газа для мемориалов Вечного огня и Огня памяти.

В центре внимания и строительство приютов для животных с использованием механизма государственно-частного партнерства, что значительно снизит стоимость работ.

Во втором чтении сегодня - инициатива о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Поправками предлагается уточнить, что для должностных лиц штраф составит от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ну и новость, которая свидетельствует о возвращении к допандемийному уровню жизни, в том числе и парламента. Государственная Дума возобновила личный прием граждан, который ведется по предварительной записи.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"