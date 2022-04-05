В Москве открылась выставка "НАТО. Хроника жестокости"

Экспозиция посвящена периоду от начала холодной войны до наших дней

Уникальные документы, фотографии, артефакты и другие свидетельства военных конфликтов, которые спровоцировал североатлантический альянс, представили в Москве на выставке "НАТО. Хроника жестокости".

Экспозиция посвящена годовщине создания организации и охватывает период от начала холодной войны до наших дней. Часть экспонатов предоставило наше Минобороны - это трофеи из зоны проведения спецоперации, свидетельствующие об участии НАТО в подготовке военной агрессии Украины в Донбассе.

По словам организаторов, выставка позволяет проследить эволюцию блока, который за годы своего существования превратился из сугубо оборонительного в откровенно агрессивный проект.

"И если за все годы холодной войны в альянс дополнительно вступило всего 4 государства, то после 91 года, когда внешние угрозы принципиально поменялись, когда была распущена организация Варшавского договора, в НАТО пришло ещё 14 государств. Границы НАТО приблизились к России более чем на 1000 километров, радикально меняя характер угроз уже в отношении нашей страны", - заявил Константин Косачёв.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"