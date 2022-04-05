Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кати Савиной

Девочка борется с острым лимфобластным лейкозом

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Стать балериной и танцевать в Большом театре мечтает героиня нашего следующего сюжета - 11-летняя Катя Савина. Девочка уже пятый год борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Она уже прошла несколько курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. И лечение дало результат. Но через полгода боли вернулись. И теперь, чтобы побороть недуг, Кате нужен срочный курс иммунотерапии. Но стоит он очень дорого - более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кати. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

11-летняя Катя бессильно повисает на костылях - каждый шаг даётся с трудом, невыносимо болят ноги. Обычный визит к врачу - настоящее испытание.

Постоянно растущие отеки коленей - так проявляет себя смертельная болезнь, с которой Катя борется уже пятый год. У нее острый лимфобластный лейкоз - рак крови, с осложнением на костные ткани. Позади несколько курсов высокодозной химиотерапии. Прошлым летом девочке провели аллогенную трансплантацию костного мозга. Ее ждали, как спасения. Болезнь и вправду отступила. Но через полгода боли вернулись.

"К сожалению, у пациентки констатирован рецидив в ранний посттрамплатационный период, что требует проведения иммунной терапии специфическим активатором Т-Клеток", - рассказала врач-гематолог Полина Шевелёва.

Теперь ей нужны постоянные поддерживающие процедуры, чтобы снова не стало хуже. Семье из Ханты-Мансийского автономного округа пришлось переехать в Петербург. Сняли крохотную 20-метровую комнатку рядом с больницей - чтобы меньше сил тратить на дорогу. Здесь и проводят все время, свободное от процедур.

"Тяжело нам все это переносить, пью успокоительные таблетки, чтобы как-то держаться, сдерживать себя, чтобы силы были, чтобы Катя не видела моего состояния", - говорит Полина Савина.

Врачи хотят провести девочке срочный курс иммунотерапии. Если быстро убить больные клетки в костном мозге, организм полностью переключится на борьбу с основной болезнью, ведь она почти уничтожена. Этого реально добиться с помощью редкого препарата Блинцито. Для Кати такая терапия - единственный способ выжить.

"Врачи нас успокоили, дали надежду, что есть шанс на полное выздоровление. Последний шанс, очень много было проведено химиотерапий, лечение было длительное", - рассказала Полина Савина.

Полный курс лечения этим препаратом стоит очень дорого - более 2 миллионов 300 тысяч рублей. У семьи нет таких денег - скромные доходы уходят на обезболивающие для Кати и съем комнаты в Петербурге. Времени мало - в любой момент может вернуться основная болезнь, и тогда истощенный организм не выдержит.

"Мы надеемся, верим, что неравнодушные люди помогут нам собрать сумму на препарат, который поможет Кате вернуться к жизни без боли", - говорит Полина Савина.

Катя с детства мечтала стать балериной и танцевать в Большом театре. Теперь это невозможно. Зато за годы лечения девочка полюбила рисовать. В ее картинах - яркая, цветная жизнь. Такая может быть и у неё - мы все вместе еще успеем помочь ей.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Для Кати срочный курс иммунотерапии - единственный способ выжить. Помощь нужна как можно скорее. Сделать это просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Екатерины Савиной, программа 1392

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