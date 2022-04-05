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Россияне начали экономить на путешествиях и еде

09:42
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Экономнее стали больше половины россиян

Больше половины россиян за последний месяц стали экономить. Такие данные приводит аналитический центр университета "Синергия", на которые ссылается РИА Новости.

Экономить стал 51% россиян. В то же время 18% опрошенных наоборот стали тратить больше. Финансовое поведение 31% россиян не изменилось.

65% опрошенных признались, что стали больше внимания обращать на стоимость товаров и услуг, а также на их качество, а каждый третий россиянин в целях экономии собирается ходить в более бюджетные магазины.

Больше половины респондентов сократят расходы на путешествия, 27% - на кафе и рестораны, 9% намерены экономить на еде.

Регулярные накопления делают только 24% россиян, говорится в исследовании. Большинство из них (67%) ежемесячно откладывает менее пяти тысяч рублей, и только 5% - свыше 20 тысяч.

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