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Число беженцев с Украины и из Донбасса в Россию превысило 600 тысяч

10:03
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Прибывающих принимают в нескольких десятков регионов

С февраля российскую границу пересекли почти 616 тысяч человек с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказали в российских экстренных службах.
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Только за минувшие сутки на территорию России прибыли 17,78 тысячи беженцев. Среди всех прибывших — 121,36 тысячи детей, сообщает РИА Новости.

Массовая эвакуация из республик Донбасса началась 18 февраля, после резкого обострения ситуации на линии соприкосновения с ВСУ. Прибывающих размещают в пунктах временного пребывания почти в 40 регионах России. Часть беженцев поселились у родственников, друзей или волонтеров.

Ранее сообщалось, что по заявлениям жителей освобожденных территорий Украины российские власти выплатили уже более 26 млн рублей. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей по решению правительства России осуществляются на освобожденных территориях Украины. Материальная помощь направлена на поддержку пенсионеров и работников бюджетной сферы.

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