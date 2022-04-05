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Кардиолог назвал самый полезный в мире продукт

10:01
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Он контролирует сахар в крови и нормализует давление

Самый полезный в мире продукт – ревень, уверена турецкий профессор Джанан Каратай. Врач-кардиолог подчеркивает, что ревень защищает от многих болезней – в частности, помогает держать под контролем уровень сахара в крови и нормализует высокое давление.

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"Залейте яйцом, и получится самое здоровое в мире блюдо, которое подарит вам новый вкус с легкой кислинкой", — цитирует специалиста турецкое издание Türkiye.

Профессор отметила, что употребление этого продукта позитивно сказывается на работе щитовидной железы, мозга и печени. Ревень содержит большое количество витамина С, который известен своими мощными антиоксидантными свойствами. Богат продукт также витаминами А, В1, В2, Е и К – они способствуют укреплению иммунной системы, улучшению качества кожи и профилактике болезни Альцгеймера.

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