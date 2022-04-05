ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде объяснили высылку российских дипломатов из Франции

10:41
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Москва даст на это ответ

Франция и другие государства предпринимают такие шаги, как высылка российских дипломатов, от бессилия. Такое мнение во вторник, 5 апреля, высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Германия высылает "значительное число" российских дипломатов

5 апреля посла России Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. Предполагается, что Мешкова уведомят о выдворении из Франции группы российских дипломатов, в чьей деятельности Париж усмотрел угрозу безопасности государства.

Андрей Климов пояснил, что на Западе видят: меры экономического воздействия на Россию не работают, при этом от российского газа они отказаться не могут. В связи с этим "и предпринимаются такие подленькие шаги", отметил сенатор.

Член Совфеда заверил, что на высылку российских дипломатов последуют ответные меры, причем ответ будет зеркальным и симметричным, сообщает РИА Новости.

Ранее Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке российских дипломатов. В МИД России были вызваны послы Литвы, Латвии и Эстонии. 18 марта эти страны выдворили 10 сотрудников российских диппредставительств, обвинив их в деятельности, противоречащей статусу дипломата и в подрыве госбезопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Совет Федерации
Совет Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.