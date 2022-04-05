В Совфеде объяснили высылку российских дипломатов из Франции

Москва даст на это ответ

Франция и другие государства предпринимают такие шаги, как высылка российских дипломатов, от бессилия. Такое мнение во вторник, 5 апреля, высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

5 апреля посла России Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. Предполагается, что Мешкова уведомят о выдворении из Франции группы российских дипломатов, в чьей деятельности Париж усмотрел угрозу безопасности государства.

Андрей Климов пояснил, что на Западе видят: меры экономического воздействия на Россию не работают, при этом от российского газа они отказаться не могут. В связи с этим "и предпринимаются такие подленькие шаги", отметил сенатор.

Член Совфеда заверил, что на высылку российских дипломатов последуют ответные меры, причем ответ будет зеркальным и симметричным, сообщает РИА Новости.

Ранее Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке российских дипломатов. В МИД России были вызваны послы Литвы, Латвии и Эстонии. 18 марта эти страны выдворили 10 сотрудников российских диппредставительств, обвинив их в деятельности, противоречащей статусу дипломата и в подрыве госбезопасности.

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