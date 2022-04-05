ВС России перехватили переговоры нацбатов о подготовке удара в Донбассе

Использовалась подвижная станция контроля безопасности

Украинские националистические формирования перемещаются на новые позиции в Донбассе, готовя удар по позициям подразделений ДНР и ВС России. Об этом стало известно благодаря перехвату переговоров командования нацбатов, сообщили в Минобороны.

"Специалисты подразделений контроля безопасности связи ВС РФ… перехватили переговоры командования украинских националистов о спланированном скрытом перемещении подразделений для удара по позициям Народной милиции ДНР и ВС России", - сказали журналистам в военном ведомстве.

Российские специалисты использовали подвижную станцию контроля безопасности. Во время боевого дежурства был вскрыт канал переговоров, на котором лидеры националистов обсуждали тактическое перемещение и подготовку удара, пояснили в Минобороны. Информацию передали командованию группировки, приводит сообщение РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"