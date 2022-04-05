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Все школы России вернулись к допандемийному режиму работы

10:43
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Карантин снят во всех учреждениях

С 29 марта все российские школы работают в обычном режиме, ни в одном общеобразовательном учреждении не действуют карантинные меры в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказали в Министерстве просвещения России.
Роспотребнадзор предложил смягчить коронавирусные ограничения в школах

Ведомство отметило, что больше нет ни одного класса, где ученики учатся удаленно из-за карантина по COVID-19.

При этом российские регионы отменяют ограничения для школ в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах, сообщает "Интерфакс".

25 марта Роспотребнадзор отменил ряд мер в общеобразовательных учреждениях, введенных в связи с пандемией COVID-19. В частности, отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, а также о социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.

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