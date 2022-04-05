Житель ХМАО украл 22 пачки офисной бумаги со склада мэрии

Возбуждено уголовное дело

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полиция задержала мужчину, который попался на краже офисной бумаги со склада городской администрации.

Инцидент произошел в городе Пыть-Ях. 49-летний мужчина подрабатывал дворником в местной администрации, поэтому имел ключ от склада. Не удержавшись от соблазна, мужчина вынес из помещения сначала 12 пачек офисной бумаги, а затем еще 10. Украденное он хранил в офисе турфирмы, где работал. Бумагу он намеревался продать.

Сумма ущерба составила около 189 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение", сообщили в полиции. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Минпромторге заявили, что ситуация с поставками бумаги в России должна стабилизироваться к середине апреля. Ведомство также отметило, что отечественные производители полностью закрывают потребности российского рынка офисной бумаги, поэтому недостатка в ней не будет.

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