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Росгвардия задержала украинского корректировщика огня

11:01
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Инцидент произошел в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса

Бойцы Росгвардии при осмотре домов ряда населенных пунктов Украины обнаружили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого арткорректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
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Также во время осмотра домов были найдены несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны.

На одном из участков продвижения российских войск они подверглись обстрелу из артиллерийского и стрелкового оружия. Благодаря грамотным и четким действиям это нападение было отражено, а росгвардейцы взяли под охрану один из важных мостов через реку. 

Позднее спецназ Росгвардии на окраине леса обнаружил скрытно передвигавшуюся диверсионно-разведывательную группу противника в составе четырех человек. Без потерь с российской стороны она была ликвидирована. 

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, двоих бойцов Росгвардии наградили медалью Жукова, сообщается на официальном сайте ведомства.

31 марта стало известно, что поисковая группа Росгвардии задержала в Киевской области высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Задержанный, предположительно, осуществлял координацию работы диверсионных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области.

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