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Попова заявила о росте заболеваемости "стелс-омикроном" в регионах

10:54
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Превышен прошлогодний показатель

Уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким. Он по-прежнему превышает показатели за аналогичный период прошлого года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах",- приводит данные Поповой пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано более чем в половине регионов России. При этом в структуре заболеваемости на долю штамма "омикрон" приходится 94% случаев, 80% из которых – на подвид "стелс-омикрон".

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