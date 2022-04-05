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РКН третий раз потребовал от "Википедии" удалить фейки о спецоперации

11:01
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Энциклопедия продолжает игнорировать уведомления

Роскомнадзор направил сетевой энциклопедии "Википедия" третье по счету требование о необходимости удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине.

"Авторы размещенных в "Википедии" статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией", - отметили в надзорном органе.

Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян. Ресурс продвигает исключительно антироссийскую интерпретацию событий, передает ТАСС со ссылкой на сообщение РКН.

Как отметил Роскомнадзор, "Википедия" до сих пор не выполнила требование удалить недостоверную информацию, о котором ведомство просило ранее.

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