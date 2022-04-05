В России с коронавирусом госпитализировали еще 4288 человек

Выявлено 13947 человек

За сутки в России госпитализированы 4288 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 13947 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 596 человек, из них госпитализирован только 191 .

Выздоровели за сутки 37459 человек. Скончались 316 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17926104 человека. Умерли 370311 зараженных. Вылечились 17035336 заболевших.

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