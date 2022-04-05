Минобороны России заявило о новых провокациях украинских спецслужб

Постановочные съемки прошли в селе Мощун под Киевом

Главный центр психологических операций украинских войск осуществил в селе Мощун Киевской области Украины еще одну постановочную съемку с целью обвинить российских военных в преступлениях против мирных жителей. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, съемка проводилась 4 апреля. На записях запечатлели якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные средства массовой информации.

Представитель Минобороны России напомнил, что аналогичные мероприятия были организованы украинскими спецслужбами также в Сумах, Конотопе и других городах Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ и интернете были распространены фотографии и видеозаписи из украинского города Буча, якобы запечатлевшие преступления российских военнослужащих против мирного населения. В Минообороны России опровергли обвинения, подчеркнув, что речь идет об очередной провокации со стороны украинских властей.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что правда о провокации в городе Буча вскоре раскроется. Это операция под чужим флагом, которую провел киевский режим и его западные спонсоры.

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