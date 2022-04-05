ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России заявило о новых провокациях украинских спецслужб

11:27
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Постановочные съемки прошли в селе Мощун под Киевом

Главный центр психологических операций украинских войск осуществил в селе Мощун Киевской области Украины еще одну постановочную съемку с целью обвинить российских военных в преступлениях против мирных жителей. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Факты там не имеют значения": эксперт о провокации Киева в Буче

Как уточнил Конашенков, съемка проводилась 4 апреля. На записях запечатлели якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные средства массовой информации.

Представитель Минобороны России напомнил, что аналогичные мероприятия были организованы украинскими спецслужбами также в Сумах, Конотопе и других городах Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ и интернете были распространены фотографии и видеозаписи из украинского города Буча, якобы запечатлевшие преступления российских военнослужащих против мирного населения. В Минообороны России опровергли обвинения, подчеркнув, что речь идет об очередной провокации со стороны украинских властей.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что правда о провокации в городе Буча вскоре раскроется. Это операция под чужим флагом, которую провел киевский режим и его западные спонсоры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.