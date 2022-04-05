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ВС уничтожили с моря Центр подготовки украинских сил спецопераций

11:33
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Операция прошла недалеко от Очакова

Вооруженные силы России уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций.
Командир ЗРК "Тор" рассказал о работе расчета в ходе спецоперации

Удар был произведен высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В военном ведомстве отметили, что в Центре размещались в том числе иностранные наемники.

Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили четыре хранилища топлива в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.

Ранее Минобороны предупредило о новых постановочных съемках украинских спецслужб в населенном пункте Мощун.

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