ВС уничтожили с моря Центр подготовки украинских сил спецопераций

Операция прошла недалеко от Очакова

Вооруженные силы России уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций.

Удар был произведен высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В военном ведомстве отметили, что в Центре размещались в том числе иностранные наемники.

Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили четыре хранилища топлива в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.

Ранее Минобороны предупредило о новых постановочных съемках украинских спецслужб в населенном пункте Мощун.

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