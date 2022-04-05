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ВКС России уничтожили еще четыре хранилища топлива ВСУ

11:36
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Самолеты нанесли удары высокоточными ракетами

Четыре хранилища топлива армии Украины уничтожены минувшей ночью. Удары высокоточными ракетами нанесли самолеты ВКС России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск", - заявил Конашенков.

Ранее были ликвидированы крупные топливные хранилища ВСУ в Николаевской и Ровенской областях, а также в Тернополе. 3 апреля российские корабли и самолеты нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам горюче-смазочных материалов в районе Одессы.

По данным Конашенкова, всего за ночь поражены 134 военных объекта Украины. В их числе – 8 командных пунктов и узлов связи, пусковая установка "Точка-У" и 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, передает ТВЦ.

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