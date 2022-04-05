ВКС России уничтожили еще четыре хранилища топлива ВСУ

Самолеты нанесли удары высокоточными ракетами

Четыре хранилища топлива армии Украины уничтожены минувшей ночью. Удары высокоточными ракетами нанесли самолеты ВКС России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск", - заявил Конашенков.

Ранее были ликвидированы крупные топливные хранилища ВСУ в Николаевской и Ровенской областях, а также в Тернополе. 3 апреля российские корабли и самолеты нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам горюче-смазочных материалов в районе Одессы.

По данным Конашенкова, всего за ночь поражены 134 военных объекта Украины. В их числе – 8 командных пунктов и узлов связи, пусковая установка "Точка-У" и 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники, передает ТВЦ.

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