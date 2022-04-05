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Дания решила выслать 15 российских дипломатов

11:45
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Об этом объявило датское министерство иностранных дел

Официальный Копенгаген принял решение выслать из Дании 15 российских дипломатов. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказали в министерстве иностранных дел датского государства.
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Причина такого решения датских властей не названа.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва не оставит эти действия без ответа — соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений Дании, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что западные государства предпринимают такие шаги, как высылка российских дипломатов, от бессилия, поскольку меры экономического воздействия на Россию не работают, при этом от российского газа Запад отказаться не может.

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