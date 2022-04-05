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МИД России раскрыл подробности переговоров с Украиной

12:06
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Процесс продолжается в видеорежиме

Интенсивные переговоры между делегациями России и Украины продолжаются, пока они идет в видеорежиме. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

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По словам дипломата, пока не будет согласован текст итогового документа, говорить о какой-либо официальной встрече преждевременно.

Также пока рано говорить о том, какие государства могут стать гарантами безопасности Украины. Руденко напомнил, что в качестве претендентов был назвал целый ряд стран, многие раздумывают, некоторые уже подтвердили готовность выступить в качестве гарантов. Однако вопрос о конкретных государствах задавать рано.

Представитель МИД России назвал излишним издание указа о создании специальной делегации для переговоров с Украиной о гарантиях безопасности. Делегация сформирована и работает уже почти месяц, до сих пор необходимости в таком указе не возникало. Если потребность появится, президент России примет соответствующее решение, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Сторонам удалось сблизить позиции и договориться о выработке двустороннего документа. Сроки его подготовки не назывались. В Кремле заявили, что личная встреча президентов России и Украины возможна только после выработки письменного документа.

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