Москвичам рассказали, когда можно будет снять куртки и плащи

В столице ожидается потепление

Погода, которая позволит жителям Москвы сбросить теплую верхнюю одежду, прогнозируется в столице во второй половине апреля. Об этом во вторник, 5 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, существенные понижения столбиков термометров в городе уже не ожидаются, как и сильные снегопады: весна неуклонно идет, температура будет повышаться.

Во второй половине апреля ожидается около 13-15 градусов тепла, что позволит людям снять куртки и плащи. В ближайшие дни дневные температуры будут приближаться к 10-градусной отметке, а дожди в это время поспособствуют таянию снега.

В пятницу прогнозируется 10-12 градусов тепла, в выходные — 7-10 градусов выше нуля, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее Вильфанд сообщал, что потепление в Москве начнется 6 апреля, однако оно будет умеренным и сдержанным. При этом синоптик прогнозировал сохранение осадков в виде дождя и мокрого снега.

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