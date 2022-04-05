Полиция ФРГ закрыла сервера русскоязычного даркнет-рынка

Hydra Market - крупнейшая в мире теневая торговая площадка

Полиция Германии закрыла сервера крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market. Этому предшествовали масштабные расследования, которые проводило федеральное ведомство уголовной полиции и прокуратура Франкфурта с августа 2021 года. Отмечается, что участие принимали и соответствующие органы США.

"Прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции… обезвредили серверную инфраструктуру в Германии крупнейшего в мире нелегального рынка даркнета Hydra Market и, таким образом, закрыли его. Были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную в настоящее время примерно 23 миллионам евро", - приводит сообщение прокуратуры РИА Новости.

Нелегальная торговая площадка действовала как минимум с 2015 года. На платформе были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей, здесь торговали наркотиками, украденными данными, поддельными документами. В 2020 году продажи Hydra Market достигали 1,23 миллиарда евро.

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