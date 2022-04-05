Боррель оценил стойкость российского рубля

Рубль хорошо противостоит санкциям

Российский рубль хорошо противостоит санкциям, признал глава дипломатии Евросоюза. Жозеп Боррель затруднился предсказать, как скажется на ситуации требование Москвы платить за газ в российской валюте.

"Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет", - сказал Боррель в интервью испанской радиостанции COPE.

Европейский дипломат также отметил, что решение о запрете на импорт российского газа на уровне ЕС не может быть принято. Одна из стран Евросоюза, Венгрия, заявила, что наложит вето. Тем не менее, новый пакет антироссийских санкций обсуждается, передает РИА Новости.

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