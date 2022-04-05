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Мишустин и Володин обсудили подготовку к отчету кабмина в Госдуме

15:01
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Среди важных тем - меры поддержки в условиях санкций

Более 38 тысяч вопросов от россиян поступило в Госдуму в преддверии большого ежегодного отчета правительства в нижней палате парламента. Он назначен на 7 апреля, сообщает "ТВ Центр".

Детали подготовки к важному мероприятию обсудили премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава кабмина отметил, что ранее уже встретился с представителями всех парламентских фракций.

Круг вопросов, поступивший от депутатов, не менее обширный, чем от простых граждан. Основной акцент - на мерах поддержки, которые необходимо реализовать в стране на фоне беспрецедентных антироссийских санкций.

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