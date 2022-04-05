Московские заводы переходят на полное импортозамещение

Будущие конвейеры в столице собираются практически с нуля

За последние месяцы продуктовые сети, распределительные центры и большие магазины всё чаще стали заказывать конвейерное оборудование именно в Москве. Кроме того, на полное импортозамещение перешла и самая крупная в стране московская фабрика вентиляционных систем. Поставки из Швейцарии и Чехии для них больше не нужны.

Воздуховоды, вентиляторы, шумоглушители, штампованные отводы - в общей сложности, более 300000 различных изделий за смену. Свою продукцию заказчикам самая крупная в стране московская фабрика вентиляционных систем отгружает без перебоев. На полное импортозамещение предприятие перешло ещё в январе. Тогда же на завод пришла последняя деталь зарубежного производства.

"Ранее такие изделия мы возили в огромных количествах - сотнями тысяч - из Швейцарии и Чехии. Но понимая, что пора делать собственные изделия в России из отечественного материала, мы полностью сделали всю технологию, оснастку, производственные технологии, плюс, даже несколько станков сами. Такие изделия у нас покупают все монтажные компании, также маленькие производители, у которых нет таких технологий, которыми обладаем мы. И покупаются они сотнями тысяч в месяц", - рассказал технический директор фабрики вентиляции "Галвент" Дмитрий Махотин.

Служба "Главного механика" ещё с начала пандемии занимается и обслуживанием, и ремонтом оборудования, и производством запчастей. Что важно, и для зарубежных станков. Таких, впрочем, всё меньше. Агрегаты по нарезке металла здесь, к примеру, собственного изготовления, а многоуровневые линии-автоматы - детище завода по соседству. Ещё лет пять назад их в Россию завозили в основном из Европы.

Будущие конвейеры в Москве собираются практически с нуля, вернее, с металлического листа. Раскроенное полотно сначала отправляют на пробивку, а затем сгибают и режут до тех пор, пока не получится готовая конвейерная рама

Далее - окраска деталей и сборка конструкций. На производство линии длиной в 3-5 метров у специалистов в среднем уходит не более смены. Многокилометровые конвейеры с умной начинкой, а такие здесь заказывают всё чаще, отгружаются в сроки до 2-3 месяцев в зависимости от загрузки производства.

"В данный момент в районе 540 заводах стоит наше конвейерное оборудование. Сейчас последние пару месяцев идут уже большие российские сети - продуктовые сети, распределительные центры, строительные большие магазины. "Перекресток", "Петрович", "Черкизовский мясокомбинат", "Озон", "Вайлдбериз", "Фаберлик" был. Это те, которые в этом месяце у нас", - рассказала генеральный директор завода конвейерного оборудования "ТРАЯНА" Екатерина Прахова.

Оборудование под любые, даже самые специфические нужды клиентов разрабатывают в собственном конструкторском отделе предприятия. Здесь же инженеры теперь трудятся и над созданием запчастей для импортного оборудования, задействованного на производстве.

"Если деталь несложная, то срок исполнения этой детали именно по инженерным работам занимает в среднем от 3 до 5 дней. Если деталь идёт более сложная, более технологичная, то этот процесс может занять в районе месяца", - пояснил технический директор завода конвейерного оборудования "ТРАЯНА" Сергей Кичатов.

Производство запчастей под нужны и запросы клиентов - вот следующая задача, к которой в скором времени планируют приступить на "Траяне". В планах - развитие поставок автокомплектующих. Освободившееся место ушедших с рынка производителей запчастей на заводе рассматривают как хороший повод для собственного расширения. Взаимовыгодные предложения о сотрудничестве от столичных автосервисов рассмотрят с большим энтузиазмом.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Филиппов, Алексей Губанов, "ТВ Центр".

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