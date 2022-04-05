Как спасают младенцев в Морозовской больнице

Неонатологи наблюдают детей с первых минут жизни

Во вторник профессиональный праздник у врачей-неонатологов. Именно они - сразу после акушерской бригады - осматривают новорождённых. Оценивают состояние, а при необходимости проводят реанимацию. Чтобы не пропустить возможную патологию, этим медикам необходимы фундаментальные знания сразу по нескольким направлениям врачебной науки.

Крошечный мальчик родился в 24 недели, и каждый миг его жизни - это хрупкий баланс на самой грани, которую врачи называют "серой зоной". В реанимации он находится уже три месяца, и если бы все пошло по плану, то родиться должен был бы только сейчас. Необходимое время ему дает специальная высокочастотная респираторная терапия.

"Аппараты достаточно уникальны - умеют подстраиваться под свойства легких, которые меняются ежесекундно, ежеминутно", - пояснил главный врач Морозовской детской больницы, главный неонатолог Департамента здравоохранения Москвы Валерий Горев.

Шансы на жизнь увеличивают чувствительные и щадящие аппараты и прорывные технологии. Но в конечном счете все зависит от них - самых первых врачей, в чьи руки попадает каждый ребенок. Тех, кто выхаживает новорожденных, раньше называли микро-педиатрами. Теперь это неонатологи. Они наблюдают детей с первых минут жизни и раздвигают границы невозможного. Ситуации, в которых раньше помощь казалась фантастикой, сейчас - чуть более сложная часть работы, связанная со сверхранним появлением на свет, или аномалиями в развитии.

"Мы действительно сейчас корректируем большое количество пороков, комбинированных пороков. Порок сердца, аномалии развития дыхательной системы, почек. Умение стабилизировать этих детей, когда органы сформированы неправильно, и провести ювелирную хирургическую коррекцию этого порока – это, конечно, тоже благодаря приобретенному за много лет навыку. Мы не стоим на месте, растем, во благо того, чтобы как можно больше детей выживало, и не просто выживало, но и с хорошим качеством жизни в последующем", - отметил Валерий Горев.

В тандеме с неонатологами действуют родители - в реанимациях дежурят мамы, по вечерам папы и приходят бабушки. Круглосуточно за крохой можно наблюдать онлайн по видеотрансляции - только для семейного просмотра. А еще, когда в силу обстоятельств у ребенка еще нет нужных рефлексов, врачи помогают сохранить грудное вскармливание. В новом молочном блоке Морозовской больницы для этого есть все необходимое. И для маленьких пациентов здесь создают индивидуальный банк грудного молока.

"Сейчас мы имеем возможность использовать свежесцеженное молоко матери, которое хранится в течение суток в холодильной камере, и можем замораживать это молоко на достаточно продолжительный период - до трех месяцев", - рассказала врач-неонатолог Морозовской детской больницы Ирина Беляева.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"